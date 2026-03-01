Fête du court métrage Coups de coeur du public Salle des fêtes Port-en-Bessin-Huppain

Fête du court métrage Coups de coeur du public

Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 20:30:00

fin : 2026-03-30 22:30:00

Date(s) :

2026-03-30

En collaboration avec Sooner.

À l’occasion de ses 10 ans, La Fête du court métrage met à l’honneur ses organisateur·ice·s de séances.

Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité.

Découvrez 5 courts métrages (à partir de 12 ans)

En collaboration avec Sooner. À l’occasion de ses 10 ans, La Fête du court métrage met à l’honneur ses organisateur·ice·s de séances. Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité.

Découvrez 5 courts métrages

Omnibus de Sam Karmann Pour notre homme, l’armature de sa vie, c’est son emploi. Malheureusement, la clef de voûte de son emploi, c’est la SNCF. Qu’un jour celle-ci s’arroge le privilège de modifier ses horaires, et voilà que la vie de notre homme est bouleversée. La pluie tombe, l’hiver est triste, pourquoi faut-il en plus que l’enfer de notre quotidien soit pavé de bonnes intentions ?

– Pour le rôle de Pierre Niney François se présente pour passer un casting. Au terme d’un entretien très étrange, il découvre qu’il est en réalité au coeur d’une mise en scène mystérieuse à laquelle il va être forcé de prendre part…

– Beach flags de Sarah Saidan Vida est une jeune nageuse sauveteuse iranienne. Favorite dans son équipe, elle est décidée à se battre pour participer à une compétition internationale en Australie. Mais, avec l’arrivée de Sareh, aussi rapide et talentueuse qu’elle, elle va être confrontée à une situation inattendue.

– Le bleu blanc rouge de mes cheveux de Josza Anjembe À dix-sept ans, Seyna, une adolescente d’origine camerounaise se passionne pour l’histoire de la France, le pays qui l’a vue naître. Son baccalauréat en poche et sa majorité approchant, Seyna n’aspire qu’à une chose acquérir la nationalité française. Mais son père s’y oppose farouchement.

– Pitchoune de Reda Kateb Deux frères, Mathias et Karim, tiennent l’espace animation garderie pendant le salon du véhicule de tourisme. Depuis des années, ils vivent de spectacles pour enfants, mariages, arbres de Noël. Mais Karim en a marre de faire le clown. Aujourd’hui, il va l’annoncer à Mathias. Ce sera leur dernière animation.

À partir de 12 ans durée 1h20 .

Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage Coups de coeur du public

In collaboration with Sooner.

To celebrate its 10th anniversary, La Fête du court métrage is honouring its screening organisers.

Discover this best-of programme put together with their help.

Discover 5 short films (from 12 years old)

L’événement Fête du court métrage Coups de coeur du public Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bayeux Intercom