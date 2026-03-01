Fête du Court Métrage Coups de coeur du public Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros
Fête du Court Métrage Coups de coeur du public Place Valérie Masson-Delmotte Saint-Quay-Perros samedi 28 mars 2026.
Fête du Court Métrage Coups de coeur du public
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28 22:00:00
Date(s) :
2026-03-28
À l’occasion de ses 10 ans, La Fête du Court Métrage met à l’honneur ses organisateur·ice·s de séances.
Découvrez ce programme best-of élaboré avec leur complicité.
Ouverture du café à partir de 19h avec tartinades & co. .
Place Valérie Masson-Delmotte Maison Kénanaise Saint-Quay-Perros 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 55 63 61 51
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English :
L’événement Fête du Court Métrage Coups de coeur du public Saint-Quay-Perros a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose