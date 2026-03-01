Fête du court Métrage Salles des fêtes Crottet

Fête du court Métrage

Salles des fêtes Espace Armand Veille Crottet Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-30 2026-03-31

Les équipes des bibliothèques de Grièges, Saint Genis Sur Menthon, Pont de Veyle, Crottet et Laiz vous invitent à la Fête du Court Métrage. des dizaines de courts-métrages pour passer une bonne soirée !

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Salles des fêtes Espace Armand Veille Crottet 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@crottet.fr

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English :

The teams from the libraries of Grièges, Saint Genis Sur Menthon, Pont de Veyle, Crottet and Laiz invite you to the Fête du Court Métrage. Dozens of short films to enjoy!

L’événement Fête du court Métrage Crottet a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle