La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !

Au programme

Mercredi 25 mars

De 14h30 à 15h15 Et si vous riiez en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand.e.s des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Bernadette Lafont et même Buster Keaton.

De 15h15 à 16h45 Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Ce programme nous offre des exemples inspirants.

Samedi 28 mars

De 10h30 à 13h De l’âge des découvertes au temps des premières fois. Tout d’abord, plongez dans l’imaginaire de l’enfance puis revenez à l’adolescence, cet âge charnières fait de premières explorations décisives.

De 14h à 16h30 De l’âge de s’engager ou fuir à l’âge de la transmission. Laissez vous embarquer sur le chemin de la réflexion… Qu’est-ce qu’être adulte ? Enfin, méditez sur la beauté du temps qui passe, et l’importance de la transmission entre les générations. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

