Fête du court métrage Cycle thématique Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 25 mars 2026.
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-25 2026-03-28
La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !
Au programme
Mercredi 25 mars
De 14h30 à 15h15 Et si vous riiez en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand.e.s des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Bernadette Lafont et même Buster Keaton.
De 15h15 à 16h45 Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Ce programme nous offre des exemples inspirants.
Samedi 28 mars
De 10h30 à 13h De l’âge des découvertes au temps des premières fois. Tout d’abord, plongez dans l’imaginaire de l’enfance puis revenez à l’adolescence, cet âge charnières fait de premières explorations décisives.
De 14h à 16h30 De l’âge de s’engager ou fuir à l’âge de la transmission. Laissez vous embarquer sur le chemin de la réflexion… Qu’est-ce qu’être adulte ? Enfin, méditez sur la beauté du temps qui passe, et l’importance de la transmission entre les générations. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique
