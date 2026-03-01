FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Elles au premier plan Manufacture des Tabacs, SEW Morlaix

FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Elles au premier plan

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 18:15:00

fin : 2026-03-31 19:45:00

Date(s) :

2026-03-31

En lien avec Les Femmes sont des réalisateur·ices comme les autres , La Salamandre vous propose à l’occasion de la fête du court-métrage de découvrir un programme intitulé

ELLES AU PREMIER PLAN

Mettre les femmes au premier plan, c’est refuser les récits réducteurs ce sont des voix de résistance, de solidarité et de courage qui s’imposent.

détail du programme

> Karatéka de Florence Fauquet 2024 17 min

Gabrielle et Alix vont s’affronter lors de la finale du championnat régional de karaté. Mais lorsque Gabrielle découvre qu’elle a ses règles alors qu’elle ne s’y attendait pas, les choses se compliquent et le combat devient inégal. Face à ce problème, les deux jeunes femmes vont alors prendre conscience qu’elles sont en réalité dans la même équipe.

> Agnès de Nora Arnezeder 2024 15 min

Agnès, une jeune comédienne française installée à Los Angeles, rêve de faire carrière aux États-Unis. Mais un simple détour par le supermarché, juste avant une fête de voisins, fait tout basculer. Son rêve américain prend soudain les allures d’un cauchemar.

> Dieu est timide de Jocelyn Charles 2025 15 min

Lors d’un voyage en train, Ariel et Paul s’amusent à dessiner leur plus grandes peurs lorsque Gilda, une étrange passagère, s’invite dans leurs confidences. Son expérience de la peur ne semble néanmoins pas aussi innocente que leurs dessins.

> Sam & Lola de Mahaut Adam 2024 21 min

Sam et Lola ne supportent plus leur troisième coloc, l’infernal Paul. Lorsqu’a` la suite d’une énième dispute, elles le tuent par accident, c’est la panique. Et ça ne va pas en s’arrangeant lorsque Katty, la copine de Paul débarque dans l’appartement.

> Milkshake de Lisa Blum 2022 13min

Sophie est photographe. Il y a trois mois elle a accouché d’une petite Gaby. Un matin, son agent l’appelle pour lui dire qu’elle a décroché un job, la question ne se pose pas, elle l’accepte, son travail a toujours été sa priorité mais là elle se sent tiraillée…

à partir de 14 ans .

Manufacture des Tabacs, SEW 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 62 15 14

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English :

L’événement FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Elles au premier plan Morlaix a été mis à jour le 2026-03-18 par OT BAIE DE MORLAIX