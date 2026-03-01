Fête du court métrage en haut de l’affiche Salle des fêtes Port-en-Bessin-Huppain

Fête du court métrage en haut de l’affiche

Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Ces acteur·ice·s vous disent quelque chose ? Oui, il s’agit bien de Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos réuni·e·s dans un programme d’histoires toutes courtes. Découvrez 4 courts métrages à l’occasion de la fête du court métrage (à partir de 12 ans).

Ces acteur·ice·s vous disent quelque chose ? Oui, il s’agit bien de Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos réuni·e·s dans un programme d’histoires toutes courtes. (à partir de 12 ans)

Port en Bessin-Huppain participe à la 10e édition de la fête du court métrage et vous invite à découvrir 4 films.

– Belle gueule d’Emma Benestan C’est l’été, le Sud. Tous les jours, Sarah, seize ans, vend des beignets avec son père sur les plages. Un soir, elle fait la rencontre de Baptiste.

– Roule ma poule de Caroline Vignal Marche avant, marche arrière, première, seconde, troisième, élèves qui se succèdent, rues qui défilent les journées de France, monitrice d’auto-école, se ressemblent toutes. Mais il suffit parfois d’un jeune homme galant pour que le quotidien s’emballe. France est seule depuis trop longtemps. Aujourd’hui, elle rêve d’amour.

– Patanegra de Méryl Fortunat-Rossi 1938. Un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’Espagne touche à sa fin. Si la victoire des fascistes est inéluctable, rien ne saurait faire oublier l’héroïsme républicain de Tom, Paco et de Patanegra, un cochon démineur de 320 kg.

– Premier mercredi du mois de Mélodie Adda et Adrien Rozé Sacha, 23 ans, passe le mercredi après-midi avec son petit frère Marlon, 9 ans, le deuxième jour de la rentrée des classes. Alors qu’il lui promet une journée consacrée à lui seul, Sacha croise par hasard Ariane, son premier amour de lycée. .

Salle des fêtes Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : Fête du court métrage en haut de l’affiche

Do these actors ring a bell? Yes, they do: Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon and Emmanuelle Devos in a programme of short stories. Discover 4 short films on the occasion of the short film festival (from age 12).

L’événement Fête du court métrage en haut de l’affiche Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Bayeux Intercom