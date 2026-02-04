Fête du court-métrage FIAP Paris Paris
Fête du court-métrage FIAP Paris Paris mercredi 25 mars 2026.
Le FIAP Paris fête le court-métrage !
Pendant une semaine, venez découvrir une sélection de films courts à l’auditorium du FIAP !
Date | Du 25 au 31 mars 2026
Heure | 19h30
Participation sur inscription : https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris
______________________________________________________________________
Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?
Le FIAP donne vie à vos idées !
Semaine du court-métrage au FIAP Paris !
Du mercredi 25 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :
gratuit
Tout public. Jusqu’à 30 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-25T01:00:00+01:00
fin : 2026-04-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris
gonin@fiap.fr
Afficher la carte du lieu FIAP Paris et trouvez le meilleur itinéraire