Fête du court-métrage FIAP Paris Paris

Le FIAP Paris fête le court-métrage !

Pendant une semaine, venez découvrir une sélection de films courts à l’auditorium du FIAP !

Date | Du 25 au 31 mars 2026

Heure | 19h30



Participation sur inscription : https://shotgun.live/fr/venues/fiap-paris



Vous avez un projet, l’envie d’exposer ou de monter sur scène ?

communication@fiap.fr

Le FIAP donne vie à vos idées !

Semaine du court-métrage au FIAP Paris !

Du mercredi 25 mars 2026 au mardi 31 mars 2026 :

gratuit

Tout public. Jusqu’à 30 ans.

FIAP Paris 30, rue cabanis 75014 Paris

gonin@fiap.fr



