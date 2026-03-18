FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Fête Nationale du court métrage organisée par le CNC

Projections d’une vingtaine de courts métrages .

Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 11 42 58 association.madeinpais@gmail.com

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English : FÊTE DU COURT MÉTRAGE

National Short Film Festival organized by the CNC

L’événement FÊTE DU COURT MÉTRAGE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34