FÊTE DU COURT MÉTRAGE Fraisse-sur-Agout
FÊTE DU COURT MÉTRAGE Fraisse-sur-Agout samedi 28 mars 2026.
FÊTE DU COURT MÉTRAGE
Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Fête Nationale du court métrage organisée par le CNC
Projections d’une vingtaine de courts métrages .
Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 11 42 58 association.madeinpais@gmail.com
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English : FÊTE DU COURT MÉTRAGE
National Short Film Festival organized by the CNC
L’événement FÊTE DU COURT MÉTRAGE Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-14 par 34 ADT34