Fête du court métrage Gouzon

Fête du court métrage 2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 2026-03-27

Fête du court métrage Gouzon vendredi 27 mars 2026.

Fête du court métrage

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27

Date(s) :
2026-03-27

Dès la primaire la fête du court-métrage pour les enfants.   .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage

L’événement Fête du court métrage Gouzon a été mis à jour le 2026-03-11 par Creuse Confluence Tourisme

Prochains événements à Gouzon