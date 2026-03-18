Fête du court métrage Gouzon
Fête du court métrage Gouzon lundi 30 mars 2026.
Fête du court métrage
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Dès la maternelle le fête du court-métrage pour les enfants .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93
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English : Fête du court métrage
L’événement Fête du court métrage Gouzon a été mis à jour le 2026-03-13 par Creuse Confluence Tourisme