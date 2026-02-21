Fête du court-métrage Médiathèque Guingamp
Fête du court-métrage Médiathèque Guingamp samedi 28 mars 2026.
Fête du court-métrage
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Projection de courts-métrages. A 14h30 séance enfants (durée 40 min) à partir de 5 ans Suivie d’un goûter à 15h30 séance ados/adultes (durée 1h20) à partir de 12 ans. .
Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60
