Fête du court-métrage Médiathèque Guingamp

Fête du court-métrage

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Projection de courts-métrages. A 14h30 séance enfants (durée 40 min) à partir de 5 ans Suivie d’un goûter à 15h30 séance ados/adultes (durée 1h20) à partir de 12 ans. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du court-métrage Guingamp a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol