Fête du court métrage: Improjection (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Fête du court métrage: Improjection (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Projection-spectacle durant laquelle courts-métrages et improvisations théâtrales se succèdent. Après chaque court-métrage, les comédien·nes montent sur scène et sont invité·es à changer l’histoire, inventer la suite, imaginer la vie d’un personnage…
Éclats de rire en perspective !
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS GRATUIT .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
