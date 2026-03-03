Fête du court métrage: Improjection (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Fête du court métrage: Improjection (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Projection-spectacle durant laquelle courts-métrages et improvisations théâtrales se succèdent. Après chaque court-métrage, les comédien·nes montent sur scène et sont invité·es à changer l’histoire, inventer la suite, imaginer la vie d’un personnage…

Éclats de rire en perspective !

TOUT PUBLIC À PARTIR DE ​ 12 ANS GRATUIT .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51

