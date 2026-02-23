Fête du court métrage jeune public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc

Fête du court métrage jeune public

Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Début : 2026-03-28 16:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Projection de 4 courts métrages pour jeune public (à partir de 5 ans) Maman pleut des cordes, Paquerette-raclette, A mort le bikini, Cul de bouteille

Durée 1h

Goûter & Buvette .

Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net

