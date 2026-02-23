Fête du court métrage jeune public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc
Fête du court métrage jeune public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage jeune public
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 16:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Projection de 4 courts métrages pour jeune public (à partir de 5 ans) Maman pleut des cordes, Paquerette-raclette, A mort le bikini, Cul de bouteille
Durée 1h
Goûter & Buvette .
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du court métrage jeune public
L’événement Fête du court métrage jeune public Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)