Fête du court métrage Café associatif la forge La Tagnière
Fête du court métrage Café associatif la forge La Tagnière dimanche 29 mars 2026.
Fête du court métrage
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Nous organisons deux séances de films dans le cadre de la Fête du Court Métrage au sein du Café Associatif La Forge.
Un goûter sera proposé aux enfants, suivi d’un programme jeune public, puis d’un programme tout public, le tout se clôturant par un apéro partagé. .
Café associatif la forge 87 rue des 5 foires La Tagnière 71190 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 10 74 53
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English : Fête du court métrage
L’événement Fête du court métrage La Tagnière a été mis à jour le 2026-03-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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