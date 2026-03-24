FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Le Burgaud
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Le Burgaud vendredi 27 mars 2026.
FÊTE DU COURT-MÉTRAGE
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
La Fête du court-métrage, manifestation annuelle, est née de la volonté de mieux faire connaître le court-métrage au plus grand nombre.
Pendant une semaine, jeunes publics, familles et passionnés, cinéphiles ou néophytes, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête ! 0 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The annual Short Film Festival was born of the desire to make short films better known to as many people as possible.
L’événement FÊTE DU COURT-MÉTRAGE Le Burgaud a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE