Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen

Fête du court métrage

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 15:15:00

Date(s) :

2026-03-25

La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !

Et si vous riiez en bonne compagnie ? Voyage dans le temps auprès des plus grand.e.s des années 60 Jacques Tati, Pierre Etaix, Bernadette Lafont et même Buster Keaton. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Fête du court métrage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44