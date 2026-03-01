Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen
Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 25 mars 2026.
Fête du court métrage
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 15:15:00
fin : 2026-03-25 16:45:00
Date(s) :
2026-03-25
La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !
Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Ce programme nous offre des exemples inspirants. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Fête du court métrage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44