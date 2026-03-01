Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen

Fête du court métrage

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !

De l’âge de s’engager ou fuir à l’âge de la transmission. Laissez vous embarquer sur le chemin de la réflexion… Qu’est-ce qu’être adulte ? Enfin, méditez sur la beauté du temps qui passe, et l’importance de la transmission entre les générations. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

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English :

L’événement Fête du court métrage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-13 par ADT44