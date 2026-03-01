Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen
Fête du court métrage Micro-Folie Le Pouliguen samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 13:00:00
Date(s) :
2026-03-28
La fête du court métrage s’invite à la Micro-Folie !
De l’âge des découvertes au temps des premières fois. Tout d’abord, plongez dans l’imaginaire de l’enfance puis revenez à l’adolescence, cet âge charnières fait de premières explorations décisives. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
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English :
L’événement Fête du court métrage Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44