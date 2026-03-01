Fête du court métrage, Le rire dans les années 60 La Distylerie Luçon

Fête du court métrage, Le rire dans les années 60

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 15:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Et si on riait en bonne compagnie ?

Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, embarquez pour un joyeux voyage dans les années 60 aux côtés des plus grands noms du rire et du cinéma Jacques Tati, Pierre Etaix, Michael Lonsdale, Bernadette Lafont et même Buster Keaton en couleurs ! À l’écran, quatre courts métrages à (re)découvrir Le Petit Nicolas d’André Michel (1964), En pleine forme de Pierre Etaix (1971), Cours du soir de Nicolas Ribowski (1967) et The Railrodder de Gérald Potterton (1965). Attention : éclats de rires contagieux !

Tout public, à partir de 8 ans. Réservations conseillées, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about a good laugh in good company?

L’événement Fête du court métrage, Le rire dans les années 60 Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud