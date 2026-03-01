Fête du Court métrage Le rire dans les années 60, un monde qui change. Micro-Folie Montlieu-la-Garde

Fête du Court métrage Le rire dans les années 60, un monde qui change.

Micro-Folie 26Bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 15:00:00

fin : 2026-03-27 17:30:00

Date(s) :

2026-03-27

À l’occasion de la Fête du court métrage, la Micro-Folie vous propose la diffusion de courts métrages sur le thème Le rire dans les années 60, un monde qui change.

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Micro-Folie 26Bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

To mark the Fête du court métrage, Micro-Folie is screening short films on the theme of Laughter in the 60s, a changing world.

L’événement Fête du Court métrage Le rire dans les années 60, un monde qui change. Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-03-20 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge