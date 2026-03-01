Fête du court métrage, L’orchestre cherche et trouve autur du monde La Distylerie Luçon
Fête du court métrage, L'orchestre cherche et trouve autur du monde La Distylerie Luçon samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage, L’orchestre cherche et trouve autour du monde
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
Une enquête à mener pour retrouver des musiciens !
Catastrophe ! Le concert a lieu dans une semaine mais tous les musiciens sont partis en vacances : le violoniste à Tokyo, la harpiste à Porto, le trompettiste à Rio, le flûtiste à Abidjan. Le chef d’orchestre doit partir à leur recherche avec pour tout indice les cartes postales qu’ils lui ont envoyées.
Tout public, à partir de 6 ans. Réservations conseillées, places limitées.
Les mineurs de moins de 13 doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
An investigation to find the musicians!
