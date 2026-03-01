Fête du court métrage, L’orchestre cherche et trouve autur du monde La Distylerie Luçon

Fête du court métrage, L’orchestre cherche et trouve autour du monde

Une enquête à mener pour retrouver des musiciens !

Catastrophe ! Le concert a lieu dans une semaine mais tous les musiciens sont partis en vacances : le violoniste à Tokyo, la harpiste à Porto, le trompettiste à Rio, le flûtiste à Abidjan. Le chef d’orchestre doit partir à leur recherche avec pour tout indice les cartes postales qu’ils lui ont envoyées.

Tout public, à partir de 6 ans. Réservations conseillées, places limitées.

Les mineurs de moins de 13 doivent impérativement être accompagnés d’un adulte.

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

An investigation to find the musicians!

