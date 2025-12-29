Fête du court métrage Martizay

Fête du court métrage

4 bis Rue de la Poste Martizay Indre

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-31

2026-03-25

La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fêteFamilles

La Fête du court métrage permet à tous et toutes de découvrir le court métrage, partout en France et à l’international grâce à des projections. .

4 bis Rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

English :

The Short Film Festival was born out of the desire to make short films better known to as many people as possible. For one week, film lovers and neophytes, young audiences, families and enthusiasts, explore the magic of short films, throughout France and internationally, during this great festival

