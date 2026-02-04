Fête du court-métrage Médiathèque, salle Sésame Bruz Vendredi 27 mars, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Découvrons ensemble un programme pensé pour valoriser le meilleur du court et mettre en avant les grands réalisateurs et réalisatrices de demain !

Sélection par l’association la « Fête du court-métrage ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-27T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-27T22:00:00.000+01:00

0299053060 http://mediatheque-bruz.fr

Médiathèque, salle Sésame 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



