Fête du court métrage Le Barabock Menglon
Fête du court métrage Le Barabock Menglon samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Des projections pour tous les âges, organisées par la Coopérative scolaire de Châtillon et Menglon.
Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr
English :
Screenings for all ages, organized by the Coopérative Scolaire de Châtillon et Menglon.
