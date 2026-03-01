Fête du court métrage Le Barabock Menglon

Fête du court métrage

Le Barabock 80 route des Tonnons Menglon Drôme

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

2026-03-28

Des projections pour tous les âges, organisées par la Coopérative scolaire de Châtillon et Menglon.

+33 4 26 58 87 72 contact@barabock.fr

English :

Screenings for all ages, organized by the Coopérative Scolaire de Châtillon et Menglon.

L’événement Fête du court métrage Menglon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays Diois