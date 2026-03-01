Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux La Distylerie Luçon

Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux

La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28 11:00:00

2026-03-28

Un programme spécialement conçu pour les petits !

Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, profitez d’un programme conçu pour les petits curieux !

Enfilez vos bottes à la Micro-Folie et venez rencontrer les êtres magiques du jardin. Patouille, le Renard Minuscule ou encore la Fée aux choux vous y attendent.

Enfants de 3 à 5 ans. Réservation conseillée, places limitées.

English :

A program specially designed for little ones!

