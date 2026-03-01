Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux La Distylerie Luçon
Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux La Distylerie Luçon samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon Vendée
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28 11:00:00
2026-03-28
Un programme spécialement conçu pour les petits !
Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, profitez d’un programme conçu pour les petits curieux !
Enfilez vos bottes à la Micro-Folie et venez rencontrer les êtres magiques du jardin. Patouille, le Renard Minuscule ou encore la Fée aux choux vous y attendent.
Enfants de 3 à 5 ans. Réservation conseillée, places limitées.
La Distylerie 4 rue Pierre Forget Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
A program specially designed for little ones!
L’événement Fête du court métrage, Mon Jardin Merveileux Luçon a été mis à jour le 2026-02-17 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud