Fête du court métrage Cinéma Andronis de Montendre Montendre
Fête du court métrage Cinéma Andronis de Montendre Montendre dimanche 29 mars 2026.
Fête du court métrage
Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Deux projections dans le cadre de la fête du court métrage. Alice comédies et Fais-moi rire .
Réservation fortement conseillée.
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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com
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English :
Two screenings as part of the short film festival. Alice comédies and Fais-moi rire .
Reservations strongly recommended.
L’événement Fête du court métrage Montendre a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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