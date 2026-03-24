Fête du court métrage Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Fête du court métrage Cinéma Andronis de Montendre Montendre dimanche 29 mars 2026.

Fête du court métrage

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29

Date(s) :
2026-03-29

Deux projections dans le cadre de la fête du court métrage. Alice comédies et Fais-moi rire .
Réservation fortement conseillée.
  .

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02  cinema.landronis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two screenings as part of the short film festival. Alice comédies and Fais-moi rire .
Reservations strongly recommended.

L’événement Fête du court métrage Montendre a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

Prochains événements à Montendre (Charente-Maritime)