Fête du court métrage Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Fête du court métrage

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Deux projections dans le cadre de la fête du court métrage. Alice comédies et Fais-moi rire .

Réservation fortement conseillée.

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Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

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English :

Two screenings as part of the short film festival. Alice comédies and Fais-moi rire .

Reservations strongly recommended.

L’événement Fête du court métrage Montendre a été mis à jour le 2026-03-19 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge