Fête du court métrage La Maison Verneuil Paray-le-Monial

Fête du court métrage

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-25

La Maison Verneuil participe à la Fête du court métrage avec une programmation de films courts accessible à tous. Projections variées, moments d’échange et découverte du format court dans une ambiance conviviale et culturelle. .

La Maison Verneuil 2 Avenue de Bethléem Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 55 07 25 contact@lamaisonverneuil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage

L’événement Fête du court métrage Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-15 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I