Fête du court métrage Passeurs d’histoires courtes Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Alligny-en-Morvan

Fête du court métrage Passeurs d’histoires courtes

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : Gratuit

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26 19:30:00

2026-03-26

Transmettre une vie ou une époque en quelques minutes c’est le défi de ces Passeurs d’histoires courtes . Un programme intense et varié pour explorer ce qui nous lie, suivi d’un moment convivial pour débriefer, s’enthousiasmer ou débattre.

Programme de 9 courts métrages. Durée total 1h09min.

Suivi d’un apéro discussion autour des courts que vous avez aimés ou pas. .

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr

