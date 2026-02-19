Fête du Court Métrage Persac
Fête du Court Métrage Persac dimanche 29 mars 2026.
Fête du Court Métrage
8 Route de Moulismes Persac Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
2026-03-29
Après-midi détente au Bruit du Trapèze. Venez visionner des courts métrages sélectionnés par une équipe d’amateures tout en buvant un petit café/thé accompagné d’une pâtisserie. C’est gratuit et les films sont accessibles à partir de 12 ans. .
8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com
English : Fête du Court Métrage
L’événement Fête du Court Métrage Persac a été mis à jour le 2026-02-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne