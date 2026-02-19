Fête du Court Métrage

8 Route de Moulismes Persac Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Après-midi détente au Bruit du Trapèze. Venez visionner des courts métrages sélectionnés par une équipe d’amateures tout en buvant un petit café/thé accompagné d’une pâtisserie. C’est gratuit et les films sont accessibles à partir de 12 ans. .

8 Route de Moulismes Persac 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine lebruitdutrapeze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Court Métrage

L’événement Fête du Court Métrage Persac a été mis à jour le 2026-02-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne