Fête du court métrage Place de la Liberté Pontrieux

Fête du court métrage

Place de la Liberté Mairie Salle des animations Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le comité d’animation de Pontrieux et le Kistin café de Runan s’associent pour vous proposer 4 manifestations dans le cadre de la Fête du court métrage deux séances de projection se feront à Pontrieux à la salle des animations. Séance rires et soirée ciné apéro en deux parties: Coups de cœur du public de la Fête du Court métrage et choix de France télévision. .

Place de la Liberté Mairie Salle des animations Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 21 52 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du court métrage Pontrieux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol