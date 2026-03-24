Fête du court métrage Place de la Liberté Pontrieux
Fête du court métrage Place de la Liberté Pontrieux vendredi 27 mars 2026.
Fête du court métrage
Place de la Liberté Mairie Salle des animations Pontrieux Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Le comité d’animation de Pontrieux et le Kistin café de Runan s’associent pour vous proposer 4 manifestations dans le cadre de la Fête du court métrage deux séances de projection se feront à Pontrieux à la salle des animations. Séance rires et soirée ciné apéro en deux parties: Coups de cœur du public de la Fête du Court métrage et choix de France télévision. .
Place de la Liberté Mairie Salle des animations Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 21 52 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du court métrage Pontrieux a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
Prochains événements à Pontrieux (Côtes-d'Armor)
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux — 2 avril 2026
- Journées Européennes des métiers d’art La Mirabelle Fabrik La Mirabelle Fabrik Pontrieux — 8 avril 2026
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux — 9 avril 2026
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux — 16 avril 2026
- Visite guidée Petits secrets et grandes anecdotes à Pontrieux Office de Tourisme Pontrieux — 23 avril 2026