Fête du court métrage Pl. de l’Enfer Pouldergat

Pouldergat Finistère

En mars, la médiathèque s’associe à la Fête du Court-Métrage: 10h Mon jardin merveilleux(dès 3 ans) 4 films durée de la séance 30 minutes Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin 11h Temps libre (dès 5 ans) 4 films durée de la séance 35 minutes Et toi, qu’est ce que tu fais en sortant de l’école .

Pl. de l'Enfer Auditorium Pouldergat 29100 Finistère Bretagne

