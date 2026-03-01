Fête du court métrage Pl. de l’Enfer Pouldergat
Pl. de l’Enfer Auditorium Pouldergat Finistère
Début : 2026-03-25 11:00:00
fin : 2026-03-25
2026-03-25
En mars, la médiathèque s’associe à la Fête du Court-Métrage: 10h Mon jardin merveilleux(dès 3 ans) 4 films durée de la séance 30 minutes Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin 11h Temps libre (dès 5 ans) 4 films durée de la séance 35 minutes Et toi, qu’est ce que tu fais en sortant de l’école .
