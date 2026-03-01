Fête du court métrage Programmation Off Micro-Folie Montlieu-la-Garde
Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
2026-03-28
À l’occasion de la Fête du court métrage, la Micro-Folie vous propose la diffusion de courts métrages.
La séance est présentée et animée par Camille Azény (auteur et réalisateur) et Mathieu Pérodeau (acteur).
Micro-Folie 26bis Avenue du Général Leclerc Montlieu-la-Garde 17210 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
English :
To mark the Fête du court métrage, La Micro-Folie presents a series of short films.
The session is presented and hosted by Camille Azény (writer and director) and Mathieu Pérodeau (actor).
L’événement Fête du court métrage Programmation Off Montlieu-la-Garde a été mis à jour le 2026-03-05 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge