Fête du court-métrage – Programme “En haut de l’affiche” Médiathèque James Baldwin Paris

Un programme d’histoires toutes courtes qui réunit des acteur·rice·s de talent : Oulaya Amamra, Samir Guesmi, Sergi López, Stefan Crepon et Emmanuelle Devos.

Accessible aux personnes sourdes. Projection avec sous-titres SME, en partenariat avec l’Œil Sonore et le Cinéma Parle et avec le soutien de l’UNADEV et de Matmut pour les Arts.

Dans le cadre de la Fête du court-métrage, qui a lieu chaque année en mars, la médiathèque et la Maison des Réfugiés proposent un programme d’histoires courtes avec des stars à l’affiche…

Le mardi 31 mars 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre – Salle d’animation

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-31T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-01T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-31T19:00:00+02:00_2026-03-31T21:30:00+02:00

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



