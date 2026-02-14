Fête du Court Métrage – Projection 15/17 et adultes, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Fête du Court Métrage – Projection 15/17 et adultes Dimanche 29 mars, 14h30 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés,explorent la magie du court, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à toutes et tous. Pour la sixième année consécutive, Issy-les-Moulineaux compte parmi les villes ambassadrices de la Fête du court métrage, événement se déroulant partout en France et à l’international. Evénement en lien avec la programmation de la Halle des Epinettes.

À 10h30 : De 3 à 6 ans (enfant accompagné). Durée : env. 45 min.

À 14h30 : De 15 ans à adultes. Durée : 1h30

À 16h30 : De 6 à 11 ans (enfant accompagné). Durée : env. 1h

Dimanche 29 mars

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Venez assister à des sélection de court-métrage dans l’auditorium du Temps des cerises, adaptées à différentes tranches d’âge. A partir de 15 ans et adulte. CLAVIM Temps des cerises

