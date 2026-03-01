Fête du court-métrage projection et rencontre

Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 16:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Projection et rencontre autour de deux courts-métrages

La plus belle fille du Havre de Mathilde Aplincourt, 2024 Prod. Tonnerre de l’Ouest

Au milieu de la zone portuaire du Havre, entre les gens qui partent et les gens qui restent, vit Elodie. A bientôt 30 ans, elle se laisse porter par la vie. Ce jour-là, son amoureux lui propose d’acheter un terrain dans le quartier.

Juste là ! de Hélène Bougy, 2022 Prod. Because the night

Cinq mois après sa disparition soudaine et inexpliquée, on retrouve la trace de Fanny Aleckovic, une mère de famille discrète et appréciée, au milieu d’un bois péri-urbain, à quelques kilomètres de la ville où elle vivait… Fanny raconte.

La projection sera suivie d’un temps d’échange avec les réalisatrices Mathilde Aplincourt et Hélène Bougy.

Evénement organisé en lien avec la thématique des Rencontres cinématographiques de l’association l’Ecume des films autour du cinéma comme territoire de femmes .

Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 53 tiphaine.gauquelin@saint-lo.fr

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English : Fête du court-métrage projection et rencontre

L’événement Fête du court-métrage projection et rencontre Saint-Lô a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Saint-Lô