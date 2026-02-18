Fête du court métrage – Projection famille , à partir de 3 ans FRAC Bretagne Rennes Mercredi 25 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

GRATUIT, dans la limite des places disponibles

« Mon jardin merveilleux » Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin ! Au FRAC, organisé par : Association 3 Regards

Fête du court Métrage – Projection famille – « Mon jardin merveilleux »

Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin à travers une jolie sélection de courts-métrages !

Durée : 00h26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T16:30:00.000+01:00

02 57 24 00 40

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



