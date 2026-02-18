Fête du court métrage – Projection famille , à partir de 3 ans FRAC Bretagne Rennes
GRATUIT, dans la limite des places disponibles
« Mon jardin merveilleux » Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin ! Au FRAC, organisé par : Association 3 Regards
Enfilons nos bottes et allons rencontrer les êtres magiques du jardin à travers une jolie sélection de courts-métrages !
GRATUIT, dans la limite des places disponibles – Durée : 00h26
02 57 24 00 40
FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine