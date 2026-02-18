Fête du court Métrage – Projection famille « Les secrets de la voix off » FRAC Bretagne Rennes Mercredi 25 mars, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, en entrée libre dans la limite des places disponibles

Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Cette programmation de courts-métrages nous offre des exemples inspirants.

Fête du court-métrage

GRATUIT, dans la limite des places disponibles – Durée : 00h45

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00

02 57 24 00 40

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



