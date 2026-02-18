Fête du court Métrage – Projection famille « Les secrets de la voix off » FRAC Bretagne Rennes
Fête du court Métrage – Projection famille « Les secrets de la voix off » FRAC Bretagne Rennes mercredi 25 mars 2026.
Gratuit, en entrée libre dans la limite des places disponibles
Comment la voix off peut-elle détourner, souligner ou décrire une situation ? Cette programmation de courts-métrages nous offre des exemples inspirants.
Fête du court-métrage
### « Les secrets de la voix off »
Cette programmation de courts-métrages nous offre des exemples inspirants.
Début : 2026-03-25T15:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-25T16:00:00.000+01:00
02 57 24 00 40
FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine