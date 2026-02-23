Fête du court métrage – Projection tout public « Cours vers ta liberté ! » FRAC Bretagne Rennes Jeudi 26 mars, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, en entrée libre dans la limite des places disponibles

### Fête du court Métrage – Projection « Courts vers ta liberté ! »

Comme un oiseau qui découvre ses ailes : courir, voler, tomber, se relever. C’est l’ivresse du premier envol, la douleur de s’affranchir, la beauté fragile d’être enfin soi… Découvrez 4 courts-métrages soutenus par le Fonds Image de la Francophonie.

Durée : 1h26

À partir de 14 ans

Début : 2026-03-26T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T17:30:00.000+01:00

02 57 24 00 40

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



