Fête du court-métrage Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère

Fête du court-métrage

Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:00:00

fin : 2026-03-26 20:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Drôles de courts-métrages Fêtez le court métrage en découvrant une sélection d’excellents courts métrages.

De l’émotion, du suspens et de l’aventure en doses concentrées.

.

Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drôles de courts-métrages: Celebrate short films with a selection of excellent shorts.

Emotion, suspense and adventure in concentrated doses.

L’événement Fête du court-métrage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme