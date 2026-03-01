Fête du court-métrage Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère
Fête du court-métrage Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir Romans-sur-Isère jeudi 26 mars 2026.
Fête du court-métrage
Médiathèque Espace éphémère S. de Beauvoir 20 rue de la Republique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:00:00
fin : 2026-03-26 20:30:00
Date(s) :
2026-03-26
Drôles de courts-métrages Fêtez le court métrage en découvrant une sélection d’excellents courts métrages.
De l’émotion, du suspens et de l’aventure en doses concentrées.
.
+33 4 75 72 79 70 mediatheque.beauvoir@valenceromansagglo.fr
English :
Drôles de courts-métrages: Celebrate short films with a selection of excellent shorts.
Emotion, suspense and adventure in concentrated doses.
L’événement Fête du court-métrage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-03-05 par Valence Romans Tourisme