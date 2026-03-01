Fête du court-métrage Saint-Quirin

Fête du court-métrage

Espace de Rencontre Pierre Fachat Saint-Quirin Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

En partenariat avec l’association De l’Ecriture à l’Image, la fête du Court Métrage investira une nouvelle fois Saint-Quirin avec notamment une séance tout public. Venez profiter d’une sélection de courts-métrages sélectionnés dans le cadre de la 10ème édition de la “Fête du Court”

https://www.lafeteducourt.com. Seront projetés lors de cette soirée, entres autres courts-métrages, des productions issues du territoires, comme le documentaire Chouette d’Alexis Untereiner le court-métrage Square Symphonie, produit par EJT Labo (St-Quirin) et tourné au CSC de Malleray à Sarrebourg un très joli court-métrage issu des résidences d’écriture de Saint-Quirin également. Entrée libre. Buvette au profit des associations. Ouverture des portes trente minutes avant le début.Tout public

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Espace de Rencontre Pierre Fachat Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est asso.parenthese@barakozart.fr

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English :

In partnership with the De l?Ecriture à l?Image association, the short film festival will once again be taking over Saint-Quirin, with a special screening for the general public. Come and enjoy a selection of short films chosen for the 10th edition of the ?Fête du Court?

https://www.lafeteducourt.com. Among other short films, the evening will feature local productions such as: the documentary Chouette by Alexis Untereiner the short film Square Symphonie, produced by EJT Labo (St-Quirin) and shot at the CSC de Malleray in Sarrebourg a lovely short film from the Saint-Quirin writing residencies. Free admission. Refreshments to benefit the associations. Doors open 30 minutes before the start.

L’événement Fête du court-métrage Saint-Quirin a été mis à jour le 2026-03-14 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG