Fête du court métrage séance ados La Numéro 3 Riec-sur-Bélon

Fête du court métrage séance ados

La Numéro 3 2 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 00:00:00

fin : 2026-03-25 00:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Manifestation annuelle, La Fête du court métrage est née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre.

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à l’international, à l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à toutes et tous.

Un événement organisé par la Commune de Riec-sur-Bélon en partenariat avec l’association Salmidanach. .

La Numéro 3 2 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du court métrage séance ados

L’événement Fête du court métrage séance ados Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-02-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS