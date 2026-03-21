Fête du court métrage (spéciale enfants) Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet
Fête du court métrage (spéciale enfants) Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet mercredi 25 mars 2026.
Fête du court métrage (spéciale enfants)
Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
En 2026, le festival national du court-métrage, ou Fête du Court , célèbre ses 10 ans d’existence ! Pour l’occasion, la bibliothèque Chatulivre invite petits et grands pour découvrir des courts métrages adaptés à tous !
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Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
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English :
In 2026, the national short film festival, or Fête du Court , celebrates its 10th anniversary! For the occasion, the Chatulivre library is inviting young and old to discover short films suitable for everyone!
L’événement Fête du court métrage (spéciale enfants) Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme