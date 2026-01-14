Fête du court métrage Totems Pacé 25 – 28 mars Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez une sélection de courts métrages au Plateau !

A l’occasion de la Fête du court métrage, découvrez une sélection de courts métrages diffusés au Plateau.

Du mercredi 25 au samedi 28 mars, aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-25T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00.000+01:00

http://www.totems.bzh/

Totems 12 Chemin de la Métairie – 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine

contact@totems.bzh 02 99 85 51 10



