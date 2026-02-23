Fête du court métrage tout public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc
Fête du court métrage tout public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc samedi 28 mars 2026.
Fête du court métrage tout public
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Projections de 9 courts métrages tout public (1h30 avec entracte) Tu vas revenir, Les belles cicatrices, La petite casserole d’Anatole, On est pas prêt d’être des super héros, Omnibus, Des tresse, Petite joueuse, Le monde de Dalia, Pitchoune
Goûter & Buvette .
Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net
