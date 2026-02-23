Fête du court métrage tout public Le 4 à 4 Arnay-le-Duc

Fête du court métrage tout public

Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Projections de 9 courts métrages tout public (1h30 avec entracte) Tu vas revenir, Les belles cicatrices, La petite casserole d’Anatole, On est pas prêt d’être des super héros, Omnibus, Des tresse, Petite joueuse, Le monde de Dalia, Pitchoune

Goûter & Buvette .

Le 4 à 4 Hameau de Chassenay Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 71 42 60 infos@lcdt.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du court métrage tout public Arnay-le-Duc a été mis à jour le 2026-02-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)