Fête du Court Métrage Trébeurden
Fête du Court Métrage Trébeurden dimanche 29 mars 2026.
Fête du Court Métrage
Route des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 15:30:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Trégor Cinéma organise la 9ème édition de La Fête du Court Métrage à Trébeurden le dimanche 29 mars à partir de 15h30 à la Salle du Sémaphore.
L’entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma.
Vous pouvez également prendre votre billet gratuit sur place à chaque séance.
La Fête du Court Métrage est un événement national qui met à l’honneur le cinéma au format court du 25 au 31 mars 2026.
Venez découvrir 3 séances de projection de courts-métrages. .
Route des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 08 91 48 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Court Métrage Trébeurden a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose