Fête du Court Métrage Trébeurden

Trégor Cinéma organise la 9ème édition de La Fête du Court Métrage à Trébeurden le dimanche 29 mars à partir de 15h30 à la Salle du Sémaphore.

L’entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma.

Vous pouvez également prendre votre billet gratuit sur place à chaque séance.

La Fête du Court Métrage est un événement national qui met à l’honneur le cinéma au format court du 25 au 31 mars 2026.

Venez découvrir 3 séances de projection de courts-métrages. .

