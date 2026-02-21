Fête du Court Métrage Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau
Fête du Court Métrage Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau jeudi 26 mars 2026.
Fête du Court Métrage
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 18:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26 2026-03-28 2026-03-29
Le café Théodore participe à nouveau cette année à la fête du court-métrage. Au programme Virilité en crise
Programme complet sur le site internet du Café Théodore .
Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête du Court Métrage Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose