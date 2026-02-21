Fête du Court Métrage Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau

Fête du Court Métrage

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-28 2026-03-29

Le café Théodore participe à nouveau cette année à la fête du court-métrage. Au programme Virilité en crise

Programme complet sur le site internet du Café Théodore .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 83 87 15 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fête du Court Métrage Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose