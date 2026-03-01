Fête du Court-Métrage un vendredi tout court au CLAP Rue Nationale Ouroux-en-Morvan

Fête du Court-Métrage un vendredi tout court au CLAP

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 11:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :

2026-03-27

11h Virilité en crise

Programme réalisé en partenariat avec ARTE

ARTE vous invite à découvrir trois films qui déconstruisent des modèles masculins traditionnels, trois récits de résistances intimes pour mieux inventer des futurs insoumis.

14h Bien dans ma tête

Comme tout le monde, nos personnages ont des doutes. Mais pas de panique, ils sont bien entourés ! La séance sera suivie d’un débat avec les grands élèves de l’école d’Ouroux.

16h Court vers la liberté

Programme proposé en partenariat avec l’Organisation Internationale de la Francophonie.

Comme un oiseau qui découvre ses ailes courir, voler, tomber, se relever. C’est l’ivresse du premier envol, la douleur de s’affranchir, la beauté fragile d’être enfin soi… Découvrez quatre films soutenus par le Fonds Image de la Francophonie.

18h Pas de côté pour histoires rythmées

Programme réalisé en partenariat avec CANAL+.

Si vous aussi vous aimez chavirer tout en restant bien installé, Canal+ vous propose trois courts métrages bien cadencés ! .

Rue Nationale CLAP Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 52 52 bibliotheques@ccmorvan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête du Court-Métrage un vendredi tout court au CLAP

L’événement Fête du Court-Métrage un vendredi tout court au CLAP Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-03 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)