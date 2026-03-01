FÊTE DU COURT MÉTRAGE

2 Allée Julie-Victoire Daubié Vincey Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 17:30:00

fin : 2026-03-27 18:30:00

Date(s) :

2026-03-27

Le cinéma en format court s’invite dans les médiathèques ! Du 25 au 31 mars, le réseau bmi

célèbre la 10ème édition de la “Fête du court métrage”, un événement national dédié à la découverte

du cinéma sous toutes ses formes.

Rendez-vous Vendredi 27 mars 17 h 30 (projection pour les adolescents et les adultes).Tout public

0 .

2 Allée Julie-Victoire Daubié Vincey 88450 Vosges Grand Est +33 9 71 04 21 72

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English :

Short-form cinema in the media libraries! From March 25 to 31, the bmi

network celebrates the 10th edition of the ?Fête du court métrage?, a national event dedicated to the discovery

cinema in all its forms.

Rendez-vous Friday March 27 5:30 pm (screening for teenagers and adults).

L’événement FÊTE DU COURT MÉTRAGE Vincey a été mis à jour le 2026-03-20 par OT EPINAL ET SA REGION