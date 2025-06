FÊTE DU COUSCOUS Saint-Jean-de-Fos 14 juillet 2025 07:00

Hérault

FÊTE DU COUSCOUS 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14

fin : 2025-07-14

Date(s) :

2025-07-14

La Fête du Couscous, organisée par Hamid et l’Hostel Le Diablotin, vous invite à partager :

* Des ateliers de henné, calligraphie, contes pour petits et grands

* Un grand couscous maison

* Un super concert avec BTP, Hanane et DJ Pedro del Alma.

Une journée conviviale où les cultures se croisent, se découvrent et se célèbrent.

Rendez-vous dès 15h dans la rue de l’horloge!

La rue de l’horloge à St Jean de fos sera rendue piétonne pour l’occasion.

Venez nombreux !

Réservation obligatoire du repas du soir au 07 79 88 93 87. .

6 Rue de l’Horloge

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87

